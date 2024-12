Quotidiano.net - Sparatoria in una scuola in California, due bambini feriti

Duesono rimastiin unapresso laelementare di Feather River, nel nord della. Lo riporta Nbc news. L'assalitore si è suicidato. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 ora locale, le 22 in Italia. Secondo lo sceriffo Kory L. Honea, l'uomo che ha aperto il fuoco non ha nessun legame con la. Isono stati ricoverati d'urgenza in ospedale ma le loro condizioni non sono state rese note.