Lapresse.it - Siria: leader Hezbollah, crisi orchestrata da Usa e Israele

Leggi su Lapresse.it

Roma, 5 dic. (LaPresse) – L’attualeinè stata “da Stati Uniti e”. Lo ha detto il segretario generale di, Naim Qassem. Secondo ildile azioni armate sono “strumenti diStati Uniti” per “distruggere la”.è “al fianco del governo di Damasco per fermare questa aggressione”. Qassem ha inoltre affermato che la recrudescenza del terrorismo inè un complotto per separare il Paese dall’asse della resistenza.