Quotidiano.net - Siria, i ribelli conquistano Hama. L’esercito: “Perso il controllo della città”. Esplosioni anche a Damasco

Roma, 5 dicembre 2024 – Non si ferma l’avanzata degli insorti in. Dopo aver conquistato Aleppo, gli jihadisti hanno preso ildistrategica nella zona centrale del Paese. Ad annunciarlo è lo stesso esercito di: “Nelle ultime ore, gruppi terroristici sono riusciti a sfondare diversi frontie ad entrarvi”, il comunicato delle truppe di Assad.ha poi aggiunto che “le sue forze si sono ridistribuite fuori”. TOPSHOT - An anti-government fighter covers his ears as a multi-barrel rocket launcher fires against regime forces, in the northern outskirts of Syria's west-central city ofon December 4, 2024. Syrian government forces pressed a counterattack against Islamist-led rebels around the key city ofon December 4 after suffering a string of staggering losses further north, a war monitor said.