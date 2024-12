Sinner-Kalinskaya, crisi alle spalle? Jannik vola a Miami per il compleanno di Anna

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladi coppia trapotrebbe essere solo un ricordo. Come raccontato dal Corriere della Sera, dopo il viaggio del numero 1 al mondo per il 26esimodella tennista, i problemi di coppia sarebberosp. Il blitz, dello scorso 2 dicembre, non è stato “pubblicizzato” dai .