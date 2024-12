Ilfattoquotidiano.it - Sinner: “A Sanremo non ci vado, ho di meglio da fare. Il 2024? Sarà difficile fare meglio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non penso di andare al Festival di. Ho cose migliori da”. Jannik, numero uno del tennis mondiale, vincitore delle ATP Finals di Torino e della seconda Coppa Davis di fila conquistata dall’Italia, non si presenterà sul palco dell’Ariston nemmeno quest’anno. L’altoatesino l’ha dichiarato rivolgendosi a Piero Chiambretti in occasione dei Supertennis Awards a Milano, spiegando che nel caso ricevesse un invito lo declinerebbe come aveva fatto un anno fa.Sulla stagione tennistica da poco conclusa, l’azzurro ha ammesso che“moltodel, ma ci proveremo. Ci sono tanti giocatori che possonobene e speriamo almeno di continuare così. La pressione c’è – ha proseguito– ma a volte ci si dimentica che il tennis alla fine è solo un gioco. La mente si allena come le altre cose, sbagliando e avendo le persone giuste intorno”.