Quotidiano.net - Sindacati commercialisti, 'lettere intimidatorie da Ag. Entrate'

Leggi su Quotidiano.net

"I recenti invii dida parte dell'Agenzia dellenon favoriscono la compliance fiscale, ma generano confusione e preoccupazione tra i contribuenti: si tratta di comunicazioni prive di reale contenuto tecnico-informativo, che provocano timori tra i cittadini e impongono aiattività di assistenza a basso valore aggiunto, spesso difficilmente retribuibili". Lo dichiarano in una nota congiunta tre presidenti didei, Francesco Cataldi (Ungdcec), Edoardo Ginevra (Aidc) e Maria Pia Nucera (Adc) parlando del concordato biennale. "Ledi compliance, concepite per promuovere il corretto adempimento fiscale e favorire la trasparenza con l'amministrazione finanziaria, sembrano diventate uno strumento intimidatorio, come dimostra l'affermazione: "L'Agenzia individua i casi anomali selezionati per le attività di controllo".