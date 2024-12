Riminitoday.it - Simulato un atterraggio di emergenza in aeroporto, testata la macchina dei soccorsi

Leggi su Riminitoday.it

Si è svolta nella mattinata di giovedì la simulazione di incidente aereo per testare le procedure di maxidell'"Federico Fellini" che, ogni due anni, deve verificare le procedure in caso di disastro. Il "velivolo", in questo caso un autobus con 30 persone a bordo, ha.