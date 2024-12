Lookdavip.tgcom24.it - Silvia Toffanin chiude This is me con eleganza

Non poteva che essere un successo anche la terza serata diis me, che mercoledì sera si è aggiudicata il 21.77% di share. Una bella soddisfazione chesi porta a casa. E che ha avuto anche il riconoscimento ufficiale di Pier Silvio Berlusconi.is me, tra passato e futurocon ElodieAnche per la terza puntata, sono stati gli ospiti i protagonisti: il format prevede una chiacchierata con loro, ricordando il periodo in cui erano allievi nella scuola di Amici. Poi l’esibizione sul palco diis me. Il pubblico applaude numeroso e scorre anche qualche lacrima rivedendo i video del passato. Non mancano in studio i parenti orgogliosi: in primis i genitori, ma anche qualche figlio, a sottolineare quanto tempo sia passato. E’ha scandire i tempi, a introdurre, a domandare con discrezione, giocando il ruolo dell’amica, della confidente e anche della fan.