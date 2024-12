Lanazione.it - Sicurezza idraulica. Opere finite

Giungono al termine due interventi sul territorio di Monte San Savino. Il primo riguarda la messa indella scarpata presso il Ponte del Rialto. "Si tratta di un’opera fondamentale per garantire la stabilità dell’area e ladei cittadini", conferma l’assessore ai lavori pubblici Amulio Liberatori. "In parallelo è stato ricollocato il guard-rail, indispensabile per la protezione degli automobilisti. Con la conclusione dei lavori, è stata ripristinata la normale circolazione stradale a partire dal primo dicembre. Questo intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Bonifica e il Comune di Monte San Savino. L’argine era caduto circa due anni fa. Il Consorzio si è occupato, nell’ultimo anno anche di altri interventi sul territorio, tra cui quello sul fosso Cupina per la mitigazione del rischio idraulico in un’area che spesso ha dovuto fare i conti con danni e allagamenti, poi sul Fosso Ghisi, Rio della Peschiera e Rio Frangione.