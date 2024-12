Leccotoday.it - Si ribalta in una stretta via di Colico: 65enne finisce in ospedale

Paura nella serata di mercoledì aper un incidente stradale. Erano quasi le 22 quando la centrale operativa di Areu ha ricevuto la chiamata per un mezzotosi in via Malpensata, unavia nella frazione di Piona.L'automobilista, un, ha perso il controllo del veicolo.