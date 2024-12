Iodonna.it - Selvaggia di "Sapore di mare" diventa testimonial beauty a 60 anni

Leggi su Iodonna.it

Il teatro, il cinema, la televisione. E ora, nell’universo talentuoso di Isabella Ferrari, c’è pure il mondo della bellezza che non conosce età. La splendida attrice – classe 1964 – è infatti la nuova ambasciatrice per l’Italia di L’Oréal Paris. Isabella Ferrari: «Credo nell’amore per sempre» X Isabella Ferrari,a 60Emblema di classe innata, icona dallo charme indiscutibile.