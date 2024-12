Sbircialanotizia.it - Segre-Seymandi, lei: “Richiesta archiviazione? Basita, legittima odio social”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per il pm va chiuso il caso sulle offese degli haters all'imprenditrice: "Su internet è quasi normale" "Unadicon queste motivazioni lascia basiti, non solo me ma anche le tante persone che mi stanno mandando messaggi". Così all'Adnkronos Cristinacommenta le motivazioni con cui il pm torinese ha chiesto l'delle .