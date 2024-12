Quotidiano.net - Se?in (Rosneft), 'siamo testimoni del declino leadership Us

"Oggi ormai è diventato ovvio che gli Stati Uniti non sono riusciti a svolgere il loro ruolo di leader e non hanno garantito le condizioni per mantenere nel mondo la pace. È ovvio anche che l'America non è più un leader scientifico, né tecnologico, né finanziario. Un aspetto che non si poteva immaginare 20 o 30 anni fa:quindi deldel ruolo dominante degli Stati Uniti". Lo ha detto Igor Se?in, amministratore delegato dell'azienda petrolifera, durante la diciassettesima edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona in corso a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. "Naturalmente - ha continuato - ciò riguarda anche l'influenza esercitata dagli Stati Uniti sui processi politici. Gli Usa puntano sulla creazione di condizioni speciali per la loro economia, a scapito di altri mercati.