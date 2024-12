Liberoquotidiano.it - "Se ci fosse un governo...", "Basta sciocchezze": Dario Fo e il forzista Cattaneo, bagarre su La7

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quando si parla di decrescita felice (o presunta tale), non serve ricordarsi delle parole di Beppe Grillo.ascoltare Jacopo Fo in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, su La7. Si parla della chiusura della centrale a carbone di Civitavecchia, un caso che riguarda l'economia, l'ambiente e l'impianto sociale di una intera comunità. Per Fo «qui non è intelligenza, è idiozia e demenzialità». Quindi la sua ricetta: «Bisogna rifare le tubature che perdono dal 40 al 50% dell'acqua. Se ciunche finalmente dopo anni di promesse inizia a farlo avremmo risolto il problema dei posti di lavoro». Addirittura. E qui interviene Alessandro, deputato di Forza Italia: «Va bene fare spettacolo teatrale ma se vogliamo parlare di logiche industriali serie la smetta di banalizzare e di dire, anche dette con livore insultando tutti».