Viterbotoday.it - Sconto sulla Tari per ripopolare il centro storico, tesoretto di 28mila euro: chi può chiederlo e come fare

Leggi su Viterbotoday.it

perildi Viterbo e delle frazioni. Online l'avviso pubblico per la concessione di agevolazioniper nuove attività e residenze neldi Viterbo. Si tratta di un'agevolazione che ammonta al 75% del tributo dovuto per l'anno 2024 per le.