Oasport.it - Sci alpino, Maurberger quarto davanti a Kastlunger nel gigante di Coppa Europa di Zinal. Vince Haechler

Lenzsi è aggiudicato ildi(Svizzera) valevole per ladi scimaschile 2024-2025. Sulle nevi elvetiche il padrone di casa ha chiuso le due manche con il tempo complessivo di 2:16.67 con 46 centesimi di vantaggio sul francese Flavio Vitale, secondo già al termine della prima discesa.Completa il podio lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta a 81 centesimi, dopo una rimonta di ben 13 posizioni nella seconda parte di gara. Quarta posizione per il primo degli azzurri, Simona un secondo esatto,a Tobiasche chiude a 1.01 in quinta posizione, dopo aver centrato la decima posizione nella prima discesa.Sesta posizione per lo svizzero Marco Fischbacher a 1.07 dalla vetta, quindi settimo il francese Guerlain Favre a 1.23, ottavo lo svedese Adam Hofstedt a 1.