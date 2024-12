Oasport.it - Sci alpino, Kriechmayr davanti a Odermatt nell’ultima prova di Beaver Creek. 7° Casse

Leggi su Oasport.it

Va in archivio con il miglior tempo di Vincentla seconda e ultimacronometrata in vista della discesa libera di(che si disputerà domani alle ore 19.00 italiane), in occasione dello Speed Opening valevole come quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci.Il 33enne austriaco ha completato il secondo training ufficiale della settimana sulla “Birds of Prey” con il tempo di 1’40?18, facendo la differenza nella prima parte della discesa ed in particolare nel terzo settore (con uno dei migliori riscontri cronometrici parziali assoluti), candidandosi così ad un ruolo da protagonista verso le gare dei prossimi giorni.Segnali incoraggianti anche per il fenomeno svizzero Marcoe per il quotato francese Cyprien Sarrazin, i favoriti principali della vigilia sia in discesa che in SuperG, che hanno replicato i piazzamenti della primacronometrata attestandosi rispettivamente in seconda e terza posizione con un distacco di 0.