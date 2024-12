Sci alpino Coppa del Mondo 24 25 | controllo neve ok si gareggia in Val d’Isere

Leggi su Sportface.it

Ladeldi sciè al momento protagonista in Nord America, tra Stati Uniti e Canada, ma si avvicina anche il ritorno in Europa. Quest’oggi c’è stato ildellache ha dato esito positivo con conseguente via libero della FIS per le gare maschili in programma in Val. Si tratta di uno slalom gigante e di uno speciale in programma per il 14 e 15 dicembre. Scidel24/25:ok, siin ValSportFace.