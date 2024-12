Ilrestodelcarlino.it - Schianto auto-camion a Cadelbosco Sotto, grave 42enne

Sopra (Reggio Emilia), 5 dicembre 2024 – Unincidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sull’ex Statale 63 a, all’incrocio con via Nuova per Seta, dove per cause al vaglio della polizia stradale di Guastalla si sono scontrati un’vettura Golf e unIveco. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’, un uomo di 42 anni domiciliato a Guastalla, che stava viaggiando sull’ex Statale, forse in sorpasso, quando si è ritrovato davanti il mezzo pesante. Ha tentato di frenare, ma l’si è girata su sé stessa finendo poi per schiantarsi contro la parte posteriore del. Alcunimobilisti di passaggio hanno dato l’allarme ai soccorsi, cercando nel frattempo di prestare le prime cure. Sono arrivati l’ambulanza della Pubblica assistenza con l’infermieristica, raggiunti dal personale dell’elisoccorso di Parma.