Scandicci, La Bohéme inaugura la terza stagione lirica al Teatro Aurora

(Firenze), 5 dicembre 2024 - La Coif (Compagnia d’opera italiana Firenze) di Franz Moser torna a portare la grandecon laal: si comincia questa settimana “Domeniche dell’opera”. Domenica 8 dicembre alle 17, per la festa dell’Immacolata, infatti andrà in scena La: la soprano spagnola Charo Tris nel ruolo di Mimì; il tenore napoletano Francesco Fortes nel ruolo Rodolfo; il baritono di Lucca Ricardo Crampton nel ruolo di Marcello; la soprano bolognese Eva Macaggi nel ruolo di Musetta; il baritono di Verona Dario Giorgelè nel ruolo di Schaunard e il basso argentino Max Medero in quello di Colline. La CorOrchestra di Cortona sarà diretta dal maestro Alvaro Lozano, il coro di voci bianche ViviLeVoci di Firenze (maestra Viviana Apicella) e il coro della Coif.