Ilnapolista.it - Scanavino e la Juventus: «200 milioni di perdite? In realtà quest’anno siamo intorno ai 70 milioni»

Leggi su Ilnapolista.it

L’amministratore delegato della, Maurizio, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A. Durante l’intervista ha chiarito alcuni aspetti del bilancio da poco approvato dal club e le reali possibilità di mercato. Tutto però è subordinato alla riduzione dei costi ancora troppo alti:«Venivamo da una situazione particolare in cui la somma delle voci stipendi e ammortamenti era particolarmente elevata. In prospettiva, pur avendo ridotto, ladovrebbe rimanere la squadra con il budget più alto da investire nella parte sportiva. Questo a garanzia di una grande competitività, poi ovviamente bisogna fare le scelte giuste, il mercato giusto e avere anche un po’ di fortuna. Le basi però sono queste, perché non sarebbe giusto immaginare una strategia solamente al ribasso e che fa perdere competitività per i massimi obiettivi».