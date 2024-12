Gravidanzaonline.it - Sbalzi d’umore in gravidanza: perché i verificano e 6 consigli pratici

Parliamo di umore e in modo particolare degliin. Scopo di questo approfondimento, però, non è quello di indagare le conseguenze potenzialmente critiche sull’instabilità dell’umore e gli esiti neonatali avversi. Non è questo l’intento per due motivi.Il primo, riprendendo quanto indagato da questo studio pubblicato sul BMC Pregnancy and Childbirth, è che non ci sono evidenze sull’associazione tra sintomi prenatali dell’umore ed esiti neonatali avversi.Il secondo è che non vogliamo appesantire ulteriormente l’esperienza delle donne in(e delle donne in generale) già oggetto di pregiudizi e commenti (anche) sulla loro emotività.C’è poi un terzo motivo altrettanto importante. Provare emozioni tristi e negative, per quante socialmente inaccettabile, non è una colpa.