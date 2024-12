Ecodibergamo.it - Sant’Omobono, colpito dal tronco di una pianta che stava tagliando: ferito un 33enne

L’INFORTUNIO. Era impegnato in alcuni lavori di taglio delle piante con la motosega in località Mazzoleni. Trasportato in ospedale nel primo pomeriggio di giovedì 5 dicembre:alla gamba destra.