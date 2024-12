Lanazione.it - Santa Barbara, il ricordo dei minatori al Siele e ad Abbadia

Per quasi un secolo, nel giorno di, patrono dei, era festa grande. E ieri, giorno di ricorrenza della, la festa c’è stata. Sentita, con molte iniziative religiose e culturali che hanno coinvolto anche gli studenti, anche se non poteva essere come quella di un tempo quando nelle miniere diSan Salvatore, del(Piancastagnaio) e in quelle degli altri comuni dove si estraeva il cinabro, lavoravano oltre mille persone. La chiusura delle miniere risale alla fine degli anni Ottanta-metà Novanta, ma ogni anno la festa si rinnova, ilcorre verso quell’attività estrattiva che ha fatto la storia dell’Amiata. Ieri i sindaci si sono dapprima ritrovati al, nel pomeriggio le cerimonie adSan Salvatore. Qui c’era la più grande miniera della zona.