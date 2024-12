Lanazione.it - Sansepolcro, i Carabinieri incontrano gli studenti tra i banchi di scuola

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Anche quest’anno l’Arma deitorna tra idicol progetto “Cultura della Legalità”. Militari esi sono confrontati su varie tematiche, con chiavi di lettura e suggerimenti diversi a seconda dell’età dei giovani uditori, con lo scopo di far capire quali sono i gravi rischi che si corrono in questi ambiti. In particolare, il Capitano Carmine Feola, Comandante della Compagniadi, ha tenuto un incontro con le classi 1° e 2° dell’I.I.S. Giuseppe Giovagnoli, al quale hanno attivamente partecipato le prime due classi e nel corso del quale è stato affrontato il delicatissimo tema bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa, nel tempo, ha riscosso successo ed altri incontri saranno concordati con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di ogni ordine e grado nell’alta Valtiberina.