Sanremo Gaudiano | Carlo Conti il mio pigmalione lo aspetto a ‘West Side Story'

(Adnkronos) – “al Teatro Sistina per assistere a’, gli scriverò che mi farebbe super piacere averlo in prima fila.si merita una serata rilassante all’insegna della meravigliosa musica di Bernstein per il?lavoro straordinario che sta facendo anche in vista di Festival di. E’ stato il mio, il mio portafortuna, non smetterò mai di ringraziarlo. Spero di rivederlo presto e di abbracciarlo”. Così all’Adnkronos Luca, vincitore diGiovani nel 2021 e dell’edizione dello scorso anno del varietà di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’, protagonista nel ruolo di Tony di’ (regia di Massimo Romeo Piparo), il musical di Leonard Bernstein che debutta al Teatro Sistina di Roma il 7 dicembre. “Giovani? – aggiunge – Un’esperienza che non dimenticherò mai, non mi sarei mai aspettato di essere ascoltato da 13 milioni di persone, un tatuaggio indelebile che ho nel cuore.