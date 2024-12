Movieplayer.it - Sam Rockwell, Christopher Walken e Oscar Isaac nel nuovo film di Martin McDonagh

Si intitolerà Wild Horse ilmisterioso progetto del regista di In Bruges e Gli spiriti dell'isola, ecco svelato il cast. Dopo l'acclamato Gli spiriti dell'isola, perè giunto il momento di fare ritorno dietro la macchina da presa per unprogetto, che riunirà un cast di volti molto noti. La pellicola, intitolata Wild Horse, sarà interpretata da Sam, con il potenziale ingaggio di, se verrà confermata anche la sua presenza, come spiega World of Reel. Le riprese di Wild Horse, pellicola prodotta da Searchlight, dovrebbero prendere il via nel Regno Unito nel corso del 2025. Intervistato dalla rivista di Hong Kong RTHK lo scorso giugno,aveva anticipato: "