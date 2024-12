Unlimitednews.it - Sala “Davis e Atp Finals? Milano non ostile ad altre città”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “è sempre a disposizione per qualunque cosa al servizio del Paese. Ma è prematuro parlarne, vorrei evitare che partissero speculazioni sul fatto cheè in guerra con qualcuno”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe, in merito alla possibilità di ospitare nei prossimi anni le Atpo le Final Eight di Coppa.xh7/glb/gslUnlimited News - Notizie dal mondo