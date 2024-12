Anteprima24.it - Ruba nell’abitazione che lo ospita: rintracciato e denunciano senza fissa dimora

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 18enne di origini romene,, ritenuto responsabile del reato di “furto aggravato”.L’attività è scaturita dalla segnalazione da parte dalla vittima, che avevato il giovane nella propria abitazione di Nusco. Durante la notte, il 18enne si è allontanato furtivamente, portando via due telefoni cellulari, 160 euro in contanti, alcuni capi di abbigliamento e una pistola scacciacani con colpi a salve.Questa mattina, il malcapitato, notando il ragazzo salire su un pullman, ha immediatamente allertato l’autista del mezzo, il quale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che l’attendevano presso l’autostazione di Avellino.I militari dell’Arma hannoil giovane il quale, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.