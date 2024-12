Roma, la Piccola e Media Editoria al centro della scena culturale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 – È iniziata ieri la nuova edizione di Più libri più liberi, la fiera nazionale interamente dedicata alla, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), alConvention Center La Nuvola dell’Eur. La fiera, articolata in cinque intense giornate, si propone come una vetrina di eccellenza che offre spazio a nuove voci, sperimentazionili e autori emergenti. Per chi ama i libri e la cultura, Più libri più liberi rappresenta un’occasione unica per immergersi in un mondo di storie e idee. L’evento ha registrato un’affluenza straordinaria già dalla prima giornata, con migliaia di visitatori in fila fin dal mattino. Di particolare rilievo è stata la presenza di oltre seimila giovani provenienti da istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, che hanno gremito gli spazifiera, sottolineando il ruolo educativo e formativomanifestazione.