Roma cade da finestra | muore a 11 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.08 E' morto il bambino di 11precipitato da unadi un appartamento alla periferia di. Trasportato in condizioni disperate dal 118all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il bimbo, secondo quanto si apprende, non ce l'ha fatta. Dalle prime informazioni pare che sia precipitato da un'altezza di tre metri. Da chiarire la dinamica dell' accaduto. Le infdagini sono on corso.