Lapresse.it - Roma: bimbo di 11 anni precipita da finestra, è gravissimo

Leggi su Lapresse.it

Milano, 5 dic. (LaPresse) – Un bambino di 11to da unadi una palazzina in via Igino Giordani al Collatino averso le 17 per cause ancora da chiarire. Il piccolo è caduto da una altezza di circa 3 metri. Sul posto il 118 e la polizia: all’arrivo dei soccorsi, ilnon dava segni di vita ma gli operatori hanno praticato le manovre salvavita. Intorno alle 18.20 il piccolo è stato trasportato al Bambin Gesù in condizioni gravissime.