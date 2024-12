Salernotoday.it - Ritrovato un proiettore di inizio Novecento durante ai lavori al "Da Procida": "Solo tre esemplari in Italia"

Leggi su Salernotoday.it

Undiè statoin corso all'ospedale Dadi Salerno, in procinto di diventare un polo riabilitativo. Lo strumento risale all'epoca in cui la struttura era un ospedale per coloro che erano affetti da tubercolosi e che erano ricoverati.