Rissa prima di Lucchese – Pescara | 7 Daspo agli ultras rossoneri

LUCCA –della partita contro il, 7per altrettanidella, formazione di serie D. I tifosi interessati sono accusati di aver partecipato all’episodio violentodell’inizio dell’incontro di calciodel 27 ottobre scorso.Laè avvenuta all’esterno di porta San Jacopo tra un gruppo di tifosi che si stava dirigendo allo stadio e un gruppo di stranieri non appartenenti a tifoserie organizzate.Personale della Digos, che stava perlustrando la zona, è subito intervenuto per identificare i partecipanti, i quali hanno provato a dileguarsi. Uno di essi, un cittadinodi 20 anni, raggiunto da un operatore, per sottrarsi all’identificazione ha sferrato un pugno al poliziotto, riuscendo nell’intento di allontanarsi grazie anche all’intervento di altri