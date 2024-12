Sport.quotidiano.net - Rally. Serata con Rickler al Principino

Per gli appassionati dell’Offroad la scuderia RTeam di Renatoorganizza sabato alle 19 alun’esposizione dei mezzi fuoristrada che parteciperanno alla Dakar 2025. Laprevede anche incontri con i tecnici del prestigioso team che ha sede in via di Montramito, e che sarà al via della più importante gara offroad al mondo, in programma dal 3 al 17 gennaio prossimi in Arabia Saudita. Con la squadra guidata da, ci sarà il team spagnolo Th Trucks, con oltre 40 mezzi e 100 persone tra piloti, assistenza, tecnici e supporto logistico. Sarà festeggiato il 25° anniversario di Mitsubishi Club Italy, un vero mito nel settore, e saranno svelati i piani futuri del Club. Un focus speciale sarà per l’iniziativa “Napoli-Dakar. A Road to Employment”, in collaborazione con “Altra Napoli” e “Fondazione Riva”, quale ponte tra motorsport e inclusione sociale dedicato ai giovani provenienti da contesti difficili verso un futuro di formazione e lavoro.