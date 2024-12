Ilfattoquotidiano.it - Rakitic elogia Gattuso: “Si emoziona ancora con le lacrime agli occhi negli spogliatoi”

“Entriamo, vediamo il nostro allenatorecon le, lui che ha vinto tutto. È stato campione del mondo, ha alle spalle 800-900 partite. È una sensazione indescrivibile. Questi sono i momenti per cui tutti amiamo giocare a calcio”. L’ex Barcellona Ivantesse le lodi di Gennaro, suo allenatore all’Hajduk Spalato, al termine della partita contro la Dinamo Zagabria.Quest’anno in campionato la squadra croata non sta trovando ostacoli sul proprio cammino, cosìsta lavorando al suo progetto senza intoppi: l’ex Milan ha creato un clima disteso, dove tutti si sentono a proprio agio, compresi i grandi campioni come lo stessoche ha rifiutato la ricchezza dell’Arabia Saudita per poter giocare per la prima volta nel suo Paese. L’ex centrocampista blaugrana ha messo subito in mostra le sue qualità e ha sviluppato in fretta un ottimo feeling con l’allenatore italiano che all’inizio della sua avventura ha bisticciato anche con qualche giocatore chiave dell’Hajduk.