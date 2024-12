Lanazione.it - Quelle storie ormai unite per sempre

Il prete che offre la vita per salvare quella dei parrocchiani, il presidente Mattarella che a Civitella ricorda il sacrificio dei civili trucidati sotto i colpi della mitraglia nazista. Flash di snodi cruciali che legano la storia, quella alta degli avvenimenti che sconvolgono il corso delle cose, alla storia minuta, ma non meno importante. Tantenell’atroce storia caduta come un meteorite tra le case di Civitella, precipitata sulla chiesa dove don Alcide celebrava la Messa: lì dove lui ha rinunciato alla sua vita per salvare quella di donne e bambini. E nel giorno tanto atteso del primo risarcimento agli eredi delle vittime c’è una via più certa nel cammino che resta. C’è un vento leggero a sfiorare i volti di chi resta, a spazzare via le ombre sopra le cicatrici.