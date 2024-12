Ilrestodelcarlino.it - Quando le foglie fanno rumore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abito nella stessa zona da oltre cinquant'anni e la raccoltadel verde pubblico è sempre stata effettuata in orario diurno. Quest'anno è già la terza notte che in orari improponibili un'intera parte di città è svegliata da soffiatori percon motori a due tempi. Gli interventi nella mia strada, Via Agnesi, sono avvenuti rispettivamente alle ore 2:30 le prime due volte ed alle ore 00:45 la terza volta. In quella fascia oraria il cittadino credo abbia diritto al riposo garantito da apposita ordinanza comunale. Chi ha autorizzato la cooperativa che ha in carico la raccolta del fogliame a non essere vincolata a suddetta ordinanza? Rimpiango davvero i tempi in cui gli spazzini delle varie società municipali che si sono succedute negli anni, in sella alle loro biciclette, solo con ramazza e pala, tenevano Bologna splendente.