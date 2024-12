Quotidiano.net - Putin, 'serve sistema di cooperazione senza diktat e sanzioni'

Leggi su Quotidiano.net

"È ovvio che il modello" dieconomica internazionale "che garantiva dei vantaggi unilaterali a un piccolo gruppo di Paesi è ormai esaurito. Il supporto deve essere preso da un altroche garantisce l'interesse di tutti". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un messaggio letto in occasione dell'apertura della diciassettesima edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona in corso a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. "Unche escluda ogni forma di discriminazione,", ha proseguito.ha ricordato che "il tema di questa edizione è la nuova architettura dellaper la moderna economia. Questo tema rispecchia in pieno la problematica delle relazioni internazionali, nell'interesse della maggioranza mondiale". "Proprio questi sono i principi alla base dell'attività del gruppo Brics, che ha tenuto recentemente il suo vertice a Kazan, in Russia.