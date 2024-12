Pianetamilan.it - PSG, Donnarumma non più titolare fisso: occasione di mercato? | VIDEO

Gianluigi, ex portiere del Milan al PSG dal 2021, non è piùindiscusso con i parigini: ilestivo porterà novità?A novembre il capitano della Nazionale, Gianluigi, è rimasto in panchina in ben tre occasioni nel PSG per fare spazio tra i pali al russo Matvej Safonov. L'allenatore Luis Enrique, che già in passato si era trovato in una situazione simile a Barcellona, non si nasconde: "A volte Safonov ci torna più utile". E adesso quali scenari dipossono aprirsi per l'ex Milan? Guarda ildi 'GazzettaTV'