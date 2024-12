Bresciatoday.it - Promotica: avviate 5 campagne promozionali da 24 milioni di euro

Leggi su Bresciatoday.it

L'agenzia loyalty, con sede a Desenzano del Garda, comunica di aver avviato 5di fidelizzazione per importanti player della grande distribuzione organizzata (Gdo) nazionali e internazionali come Coop, Carrefour e gruppo Desa per un valore complessivo superiore ai 24di.