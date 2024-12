Ilgiorno.it - "Problemi comuni al Sud. Solo con più controlli si estirpa l’illegalità"

"Il rapporto ci dice che la Lombardia non è fuori da fenomeni di irregolarità, lavoro povero, caporalato, che si pensa siano legati al Sud. C’è un retropensiero culturale sbagliato". Così Alberto Semeraro (nella foto), segretario regionale Flai Cgil della Lombardia, commenta il settimo rapporto dell’Osservatorio Placido Rizzotto, da cui si evince che anche nei campi lombardi non mancano situazione “grigie“. "Io credo che emerga anche un gap morale che abbiamo nei confronti delle persone che raggiungono le nostre coste – commenta –. Una parte sempre più ampia di lavoratori agricoli è straniera, per cui viviamo il paradosso di non volere chi viene dall’estero, ma di fatto è grazie anche a loro se il cibo arriva sulle nostre tavole. Senza contare che molti hanno portato dal loro Paese capacità che qui non si avevano, se pensiamo ad esempio alla cura delle mucche da parte dei lavoratori sick, che ha permesso a di ridurre l’uso dei farmaci e migliorare la qualità del latte".