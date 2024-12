Trentotoday.it - Prima cade sulla pista da sci, poi l'infarto: è morto

Leggi su Trentotoday.it

Tragedia sulle piste da sci a Livigno, in Valtellina, dove questa mattina un uomo di 59 anni è stato colpito dadopo essere caduto14 Polvere. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30: sul posto sono arrivati i soccorritori in elicottero da Trento ma per l'uomo non c'è stato.