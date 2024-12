Frosinonetoday.it - Premio Roma 2024: tra i migliori vini anche due della provincia di Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Due prestigiosi riconoscimenti per le aziendeciociara alla seconda edizione del "” per i. La cerimonia di premiazione del concorso c’è stata lo scorso 29 novembre nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e AdrianoCamera di Commercio di. In.