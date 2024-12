Milanotoday.it - Porta Venezia e corso Buenos Aires, accese le luminarie di Natale

Leggi su Milanotoday.it

Milano si accende per ilcompariranno, o stanno comparendo, in varie zone della città, e tra queste, dove le luci natalizie sono stategiovedì 5 dicembre. Anche quest'anno grazie al contributo di Enel, come sempre insieme al Comune di.