Palermotoday.it - Politeama, furto nella sede di un corriere privato: rubati soldi, pacchi e 18 latte di olio d'oliva

Leggi su Palermotoday.it

Hanno forzato la saracinesca, sono entrati e hanno rubato di tutto:in consegna e pure numerosediextravergine d'. Unè stato messo a segno due nottidi unche si trova in via Ammiraglio Gravina, all’angolo con via Riccardo Wagner.