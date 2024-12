Lanotiziagiornale.it - Pil dimezzato rispetto alle stime, l’Ocse gela il governo sulla crescita

La metà. Laitaliana sarà dimezzataa quello che ha previsto il. Altro che +1% del Pil, per quest’anno l’Italia si fermerà a un +0,5%, secondo ledel. E così il nostro Paese da traino dell’Europa torna a essere, con la cura delle destre di, indietroagli altri Paesi dell’Eurozona, con ben poche eccezioni. Le prospettive economiche deloffrono pessime notizie al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.Andrà, secondo le previsioni, un po’ meglio il prossimo anno, quando ladovrebbe riavvicinarsi all’1% che in realtà doveva essere raggiunto quest’anno: secondoil Pil farà segnare un +0,9% nel 2025 e poi un +1,2% nel 2026. Ma è ancora troppo presto per capire se questeverranno rispettate o, come spesso accade, deluse.