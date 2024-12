Lidentita.it - Pil, Cottarelli: “Battuta d’arresto, tornati fanalino di coda Ue”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – "C'è stata unad'arresto. Evidentemente, le prime indicazioni sul IV trimestre non sono buone. Per fare 0,5% a fine 2024, visto l'andamento dei primi due trimestri, il terzo e anche il quarto trimestre sono a crescita zero. I dati dicono che saremmodinella Ue". Carlocommenta con . Pil,: “diUe” L'Identità.