Pil attesa crescita dello 05% nel 2024 e dello 08% nel 2025

Unlimitednews.it - Pil, attesa crescita dello 0,5% nel 2024 e dello 0,8% nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Pil italiano è atteso crescere0,5% nel0,8% nel. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che nell’aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo della domanda estera netta (+0,7 punti percentuali), mentre la domanda interna fornirebbe un apporto negativo (-0,2 p.p.). Nelladell’economia italiana sarebbe invece trainata dalla domanda interna (+0.8 p.p.). I consumi privati delle famiglie continuano a essere sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall’incremento delle retribuzioni in termini reali; il perdurare di tali tendenze determinerebbe una leggera accelerazione del loro tasso dinel(+1,1%, dopo il +0,6% nel).Sempre secondo l’Istituto di statistica, gli investimenti fissi lordi risultano in debolenel(+0,4% dal +8,7% del 2023), a causa del venire meno degli incentivi fiscali all’edilizia; l’effetto della fine degli stimoli fiscali sarebbe ancora più ampio nelquando, nonostante la spinta positiva derivante dall’attuazione delle misure previste dal PNRR e dalla riduzione dei tassi di interesse, il tasso didegli investimenti risulterebbe pari a zero.