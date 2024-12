Romatoday.it - Pietralata, case al gelo nei palazzi popolari di via Sante Bargellini

Leggi su Romatoday.it

I termosifoni non sono mai stati accesi. 198 famiglie che vivono al freddo neidi via23, a. Una situazione, purtroppo, che non è una novità. “Ogni anno è così” dice a RomaToday Letizia, una delle residenti. In passato, infatti, gli inquilini, proprio.